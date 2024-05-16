Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Воспитателей уволили после видео с избиением детей в детском саду Жетысуской области

Воспитателей уволили после видео с избиением детей в детском саду Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:49 Фото: pxhere
Казнет облетели жестокие кадры грубого обращения воспитателей с детьми в детском саду села Головацкого в Жетысуской области. Теперь дело находится на контроле областного Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

На кадрах воспитатели пытаются уложить детей в кроватки, но дети капризничают. И тут работники решают, что малышей для усмирения необходимо начать толкать и избить ладошками.

Видеозапись опубликована в одном из Telegram-каналов.

В пресс-службе Панфиловского районного акимата 16 мая 2024 года сообщили, что после огласки учреждение временно закрыли на 10 дней. Также сказано, что двух воспитателей уволили.

На инцидент отреагировали и полицейские.

"По данному факту начато досудебное расследование с назначением необходимых судебных экспертиз. Дело находится на контроле Департамента полиции".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Подобные случаи в детском сад происходят на постоянной основе. К примеру, в феврале 2024 года аналогичная история произошла в детсаду Алматы. Только тогда в избиении участвовали другие дети. Воспитатель в этот момент отсутствовала.

Анастасия Московчук
Жетысуская область Образование 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: