В Актюбинской области в крупном пожаре погибло два человека
Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о пожаре, который произошел этой ночью в частном жилом доме в селе Достык Мартукского района, сообщает Zakon.kz.
"В процессе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух погибших 1955 и 1958 годов рождения", - сообщили в МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 90 км. м, причина устанавливается.
МЧС призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Ранее 17 мая сообщалось, что в ВКО в селе Верх-Уба Шемонаихинского района в частном жилом доме произошел пожар. Пострадавших нет. Причина пожара – курение в нетрезвом виде.
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