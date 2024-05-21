11 казахстанцев погибли на водоемах с начала года

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что в Казахстане с начала 2024 года на водоемах погибли 11 человек. Вместе с тем 828 нарушителей привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, с начала года на водоемах страны спасены 35 человек, в том числе пятеро детей.

"Основные причины трагедий – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра". МЧС РК

Вместе с тем с начала года сотрудники МЧС в бассейнах обучили плаванию более 9 тыс. детей.

На сегодняшний день в стране имеется 612 разрешенных мест для купания. На водоемах страны установлено 4792 предупреждающих и запрещающих знака безопасности.

5 мая в Уланском районе на озере Садырколь, на территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2022 года рождения.