Прорыв дамбы в Китае – комментарий Минводы РК
Фото: акимат Кызылординской области
В Министерстве водных ресурсов Казахстана прокомментировали ситуацию с прорывом дамбы в Китае, сообщает Zakon.kz.
Специалисты министерства находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.
"Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет".
Расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м3/с, уровень воды – 543 см.
С учетом добегания стока ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту р. Кара Ертис – с. Боран.
В связи с этим,работа специалистов филиала Казводхоза ВКО переведена на усиленный режим. Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м3/с до 800 м3/с.
Ситуация находится на особом контроле министра.
Завтра Нуржан Нуржигитов отправится в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Алдамжаров.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript