Защитную дамбу в Атырауской области усиленно восстанавливают
Фото: оперативный штаб Атырауской области
Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района усиленными темпами проводятся работы по восстановлению защитной дамбы, сообщает Zakon.kz.
По данным оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в работах по восстановлению защитной дамбы задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные и 35 единиц техники.
На месте происшествия находится аким Атырауской области Серик Шапкенов.
Фото: оперативный штаб Атырауской области
Эвакуация жителей села Жалгансай идет полным ходом. В экстренном порядке в эвакопункте средней школы им. Д. Туленова размещено около 200 жителей. По состоянию на 03:00 там расположились 99 человек, в том числе 63 ребенка.
Помимо этой школы местами эвакуации также определены:
- средняя школа им. Е. Агелеуова;
- детский сад "Нуршуак";
- детский сад "Алтынай".
Ночью на реке Жайык прорвало дамбу.
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