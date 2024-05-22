Защитную дамбу в Атырауской области усиленно восстанавливают

Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района усиленными темпами проводятся работы по восстановлению защитной дамбы, сообщает Zakon.kz.

По данным оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в работах по восстановлению защитной дамбы задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные и 35 единиц техники.

На месте происшествия находится аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Эвакуация жителей села Жалгансай идет полным ходом. В экстренном порядке в эвакопункте средней школы им. Д. Туленова размещено около 200 жителей. По состоянию на 03:00 там расположились 99 человек, в том числе 63 ребенка.

Помимо этой школы местами эвакуации также определены:

средняя школа им. Е. Агелеуова;

детский сад "Нуршуак";

детский сад "Алтынай".

Ночью на реке Жайык прорвало дамбу.