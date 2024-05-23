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Трагедия в Мексике: 9 погибших и более 60 пострадавших

9 человек погибли и более 60 пострадали во время обрушения сцены в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:11 Фото: vmeksiku.com
9 человек погибли и более 60 человек пострадали в результате обрушения части сцены в ходе предвыборного митинга кандидата в мэры города Сан-Педро в Мексике Лорении Каннавати, сообщает Zakon.kz.

Среди погибших есть несовершеннолетний, пишет La Jornada со ссылкой на губернатора штата Нуэво-Леон Самуэля Гарсию.

"Я только что доложил президенту о трагедии, по предварительной информации, пять человек погибли (на тот момент. – Прим. ред.) и около 50 получили различные виды травм, некоторые серьезные, другие средней тяжести", – сообщил Гарсия журналистам.

Кадры обрушения облетели соцсети. На них можно увидеть, как сцена разваливается во время речи политиков.


Трагедия произошла во время митинга, который завершал предвыборную кампанию Лорении Каннавати. С ней на сцене также находился кандидат в президенты Мексики от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес. Они не пострадали. Кандидаты смогли пробежать под обрушившимися декорациями, благодаря чему не получили серьезных ранений.

Причиной обрушения называют погодные условия – сильные порывы ветра.

Предвыборный митинг проходил на бейсбольном стадионе El Obispo.

Ранее стало известно, что в Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост.

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