Трагедия в Мексике: 9 погибших и более 60 пострадавших
Среди погибших есть несовершеннолетний, пишет La Jornada со ссылкой на губернатора штата Нуэво-Леон Самуэля Гарсию.
"Я только что доложил президенту о трагедии, по предварительной информации, пять человек погибли (на тот момент. – Прим. ред.) и около 50 получили различные виды травм, некоторые серьезные, другие средней тяжести", – сообщил Гарсия журналистам.
Кадры обрушения облетели соцсети. На них можно увидеть, как сцена разваливается во время речи политиков.
Трагедия произошла во время митинга, который завершал предвыборную кампанию Лорении Каннавати. С ней на сцене также находился кандидат в президенты Мексики от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес. Они не пострадали. Кандидаты смогли пробежать под обрушившимися декорациями, благодаря чему не получили серьезных ранений.
Причиной обрушения называют погодные условия – сильные порывы ветра.
Предвыборный митинг проходил на бейсбольном стадионе El Obispo.
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