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Ночные пожары в трех городах ликвидировали казахстанские огнеборцы

Пожары, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 07:00 Фото: pixabay
Ночью 1 июня огнеборцы страны ликвидировали пожары в городах Кызылорда, Астана и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в многоквартирном жилом доме Кызылорды произошло загорание мусора в лифте. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 10 человек, из них – двое детей. Все эвакуированные были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Огнеборцы потушили горение на площади четырех кв. м. Причина пожара устанавливается.

А в Алматинском районе столицы произошло загорание кровли котельной пристроенного к трехэтажному общежитию. Огнеборцы ликвидировали горение на площади 30 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Также на территории частного жилого дома Ауэзовского района города Алматы произошло загорание хозяйственной постройки и бани с переходом огня на кровлю дома. Спасатели из огня вытащили два газовых баллона. Возгорание ликвидировано за 55 минут с момента поступления вызова на площади 200 кв. м.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 07:00

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прошлой ночью в Семее и Атырау спасатели тушили автопожары.

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