Четверо алматинцев пострадали в серьезном ДТП на ул.Гоголя

В Алматы 2 июня около 07 часов утра на пересечении улиц Гоголя и Нурмакова автомобиль Mitsubishi Outlander вылетел с дороги, врезавшись в столб он упал в арык, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, водитель Mitsubishi Outlander, следовавший по ул.Гоголя в восточном направлении не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.

В результате данного ДТП пострадали водитель и три его пассажира. Они обратились за медпомощью.





В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Ранее 30 мая в Алматы произошла массовая авария на проспекте Рыскулова. В результате один из пострадавших в тяжелом состоянии.