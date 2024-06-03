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В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов

В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 08:40 Фото: МЧС РК
Пожарные ликвидировали пожар в Алматинской области Карасайском районе, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв.м, сообщает Zakon.kz.

"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее 30 мая сообщалось о пожаре на складе с медотходами в Алматинской области.


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