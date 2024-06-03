В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов

Фото: МЧС РК

Пожарные ликвидировали пожар в Алматинской области Карасайском районе, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв.м, сообщает Zakon.kz.

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