В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов
Фото: МЧС РК
Пожарные ликвидировали пожар в Алматинской области Карасайском районе, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв.м, сообщает Zakon.kz.
"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.
Ранее 30 мая сообщалось о пожаре на складе с медотходами в Алматинской области.
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