Толпой на одного набросились подростки в Актау

В Актау разборка несовершеннолетних закончилась избиением одного парня, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На кадрах двое парней, судя по всему, выясняют отношения. И в какой-то момент один сильно бьет другого. После чего стоявшие в стороне парни налетают на жертву с кулаками. К счастью, их быстро разняли.





В пресс-службе ДП Мангистауской области прокомментировали случившееся.

"Все несовершеннолетние участники драки задержаны и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В настоящее время все обстоятельства выясняются", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Алматы на видео тоже попало групповое избиение около кафе.