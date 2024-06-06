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Двух тонущих мужчин вовремя вытащили из воды спасатели Актау

двух тонущих мужчин вытащили из воды спасатели Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 01:54 Фото: pixabay
6 июня спасатели Оперативного спасательного отряда ДЧС г. Актау на лодке спасли двоих тонущих мужчин, которые заплыли в районе водоканала Шора на расстояние 350 м и не могли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.

Спасатели до приезда медиков оказали первую помощь одному из пострадавших.

По словам старшего офицера Управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Бектас Муратов заявил о том, что второй спасенный в медицинской помощи не нуждался.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что поездка на катамаране для трех акмолинцев едва не обернулась трагедией.

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МЧС РК Актау Мангистауская область 2024 год
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