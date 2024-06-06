Двух тонущих мужчин вовремя вытащили из воды спасатели Актау

6 июня спасатели Оперативного спасательного отряда ДЧС г. Актау на лодке спасли двоих тонущих мужчин, которые заплыли в районе водоканала Шора на расстояние 350 м и не могли самостоятельно добраться до берега, сообщает Zakon.kz.

Спасатели до приезда медиков оказали первую помощь одному из пострадавших.



По словам старшего офицера Управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Бектас Муратов заявил о том, что второй спасенный в медицинской помощи не нуждался.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что поездка на катамаране для трех акмолинцев едва не обернулась трагедией.