На трассе "Алматы-Екатеринбург" легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие

В МЧС РК сообщили об аварии на 924 км трассы "Алматы-Екатеринбург", которая произошла рано утром 10 июня. По их данным произошло столкновение легковой автомашины с ГАЗелью, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, двум пострадавшим на месте ДТП оказана экстренная медицинская помощь бригадой трассового медико-спасательного пункта Ақсу-Аюлы ЦМК МЧС РК Карагандинской области.





Ранее 9 июня сообщалось о том, что на трассе в Жамбылской области вспыхнул грузовик.

В Алматинской области между поселков Жанадаур и Коккайнар произошла смертельная авария. В результате погибла девушка, на руках она держала годовалого ребенка. Его отправили в больницу. Далее произошла еще одна жуткая авария в Алматинской области на 55 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск: погибли пять человек.