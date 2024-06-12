На трассе в Павлодарской области полностью сгорел автомобиль
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
12 июня в 11:02 поступило сообщение о том, что в сельской зоне Экибастуза, вблизи села Кудайколь, горит легковая машина, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС региона, на место незамедлительно выехали сотрудники службы пожаротушения.
"Огонь удалось ликвидировать в 11:29. Площадь пожара составила 4 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Отмечается, что причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что машина и гараж вспыхнули открытым пламенем в Туркестане.
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