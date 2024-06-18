Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оправдательный вердикт отменили обвиненному в изнасиловании подписчицы блогеру в РК

блогер, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 21:08 Фото: Instagram/duman_neo
Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении известного финансового блогера Думана Ерханата, сообщает Zakon.kz.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Ранее приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании. Ему назначено пять лет лишения свободы.

"Апелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт. Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной. Доводы стороны защиты опровергаются собранными доказательствами", – рассказали в пресс-службе суда.

Как уточняется, кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции.

Отметим, что обвиненный в изнасиловании блогер опубликовал в своем Instagram пост, посвященный произошедшему инциденту между ним и его подписчицей.

По его словам, в ночь инцидента девушка сама настаивала на их близости, а спустя пару часов заявила в полицию, потребовав с блогера выкуп.

Ранее сообщалось, что в Алматы начинающий блогер покончила с собой.

Читайте также

спасатели Петропавловска
Пятые сутки в Петропавловске пытаются найти тело утонувшего ребенка
карта Алматы
Несколько районов Алматы остались без света
Елена Беляева
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: