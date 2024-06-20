Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП на заводе в Актобе

Пять человек получили ожоги на Актюбинском заводе ферросплавов. При выгрузке коксовой пыли произошло кратковременное воспламенение, рядом находились работники завода и двое сотрудников подрядной организации, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, скорую помощь вызвала медсестра предприятия. Пострадавшие с ожогами лица и рук были доставлены в больницу. У всех обожжено от 5 до 13% тела. Одного из сотрудников после оказания первой помощи отпустили домой, остальные были госпитализированы.

"Состояние пострадавших в данный момент средней степени тяжести, продолжают получать лечение, угрозы для жизни нет". Врач-травматолог Актюбинской областной многопрофильной больницы Нурлан Абишев

Ранее сообщалось, что 19 июня пять сотрудников Актюбинского завода ферросплавов (АЗФ) получили ожоги, их доставили в больницу.

