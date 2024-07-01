Спасены пятеро подростков, заблудившиеся в горах Алматинской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Утром 1 июля в горах Алматинской области нашли пятерых заблудившихся накануне туристов, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в данный момент производится работа по их спуску. С туристами находятся спасатели службы спасения. Инцидент произошел вблизи водопада Девичьи слезы Карасайского района.
Поисково-спасательная операция длилась пять часов и осложнялась погодными условиями. В результате все подростки спасены. В медицинской помощи никто из всех пятерых не нуждается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Часами ранее мы сообщали, что 30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков.
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