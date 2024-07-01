Спасены пятеро подростков, заблудившиеся в горах Алматинской области

Утром 1 июля в горах Алматинской области нашли пятерых заблудившихся накануне туристов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в данный момент производится работа по их спуску. С туристами находятся спасатели службы спасения. Инцидент произошел вблизи водопада Девичьи слезы Карасайского района.

Поисково-спасательная операция длилась пять часов и осложнялась погодными условиями. В результате все подростки спасены. В медицинской помощи никто из всех пятерых не нуждается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Часами ранее мы сообщали, что 30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков.