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Спасены пятеро подростков, заблудившиеся в горах Алматинской области

Алматы, вид на город Алматы, горы, весна, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 06:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Утром 1 июля в горах Алматинской области нашли пятерых заблудившихся накануне туристов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в данный момент производится работа по их спуску. С туристами находятся спасатели службы спасения. Инцидент произошел вблизи водопада Девичьи слезы Карасайского района.

Поисково-спасательная операция длилась пять часов и осложнялась погодными условиями. В результате все подростки спасены. В медицинской помощи никто из всех пятерых не нуждается.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 06:55

Фото: пресс-служба МЧС РК

Часами ранее мы сообщали, что 30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков.

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