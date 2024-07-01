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Ядовитые каракурты нападают на жителей Атырауской области

Ядовитые каракурты нападают на жителей Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 20:26 Фото: commons.wikimedia.org
Каракурты покусали скот и жителей Атырауской области. За медицинской помощью обратились девять человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 июля Atyrau Online, больше всего случаев укусов опасного паука зафиксировано в Индерском районе.

"Всего пострадала 81 голова домашнего скота. Из них 10 проходят лечение, погибло 23. Больше всех опасный паук нападал на верблюдов. Однако, как сообщили в пресс-службе акимата Индерского района, есть пострадавшие среди местных жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый случай зафиксирован 29 мая. Всего укусам подверглись девять человек: семь взрослых и два школьника. 

"Стационарное лечение уже получили восемь сельчан и один находится на амбулаторном лечении. Препаратов и сывороток от яда каракуртов в больницах района хватает", – рассказали в акимате.

Также сообщается, что в Атырау каракуртов на днях заметили жители микрорайона Коктем. На данный момент в городе случаев укуса насекомыми не зарегистрировано. 

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 пострадавших.

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