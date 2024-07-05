Множество ножевых: жестокое убийство произошло в Есике

В городе Есике Алматинской области произошло жестокое убийство, сообщает Zakon.kz.

4 июля в соцсетях появилась информация о том, что на территории автозаправочной станции в Есике, в машине во время словесной перепалки один мужчина нанес другому 12 ударов ножом. В результате пострадавший, 1995 г.р., скончался на месте.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали произошедшее.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", – сообщили в ведомстве.

Еще одно убийство, произошедшее в Алматинской области, расследует полиция. Оно произошло в Конаеве – застрелили молодого человека.