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Множество ножевых: жестокое убийство произошло в Есике

В Есике зарезали парня, 12 ножевых ранений, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:46 Фото: pexels
В городе Есике Алматинской области произошло жестокое убийство, сообщает Zakon.kz.

4 июля в соцсетях появилась информация о том, что на территории автозаправочной станции в Есике, в машине во время словесной перепалки один мужчина нанес другому 12 ударов ножом. В результате пострадавший, 1995 г.р., скончался на месте.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали произошедшее.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", – сообщили в ведомстве.

Еще одно убийство, произошедшее в Алматинской области, расследует полиция. Оно произошло в Конаеве – застрелили молодого человека.

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Алматинская область Есик 2024 год Убийство Полиция
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