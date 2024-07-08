В Алматинской области сгорел дом площадью в 200 квадратных метра

По данным МЧС РК, в ночь на 8 июля в одном из частных жилых домов Енбекшиказахского района произошло загорание жилого дома на площади 234 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы Алматинской области ликвидировали пожар

Пострадавших нет. Причина устанавливается.



В МЧС в очередной раз напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.





Ранее сообщалось, что 7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная.

"Силами МЧС угроза распространения огня на близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова", – сообщили в МЧС.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В минувшую субботу, 6 июля 2024 года, в Алматы произошел пожар в банном комплексе "Теремок".