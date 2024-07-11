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Законодательство РК

После падения с пятого этажа на первый, ребенка госпитализировали в Кызылорде

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 18:08 Фото: Zakon.kz
11 июля после падения с пятого на первый этаж в городе Кызылорде ребенка госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, инцидент произошел на лестничном пролете в пятиэтажном жилом доме. Мальчик в возрасте четырех лет упал с пятого на первый этаж.

"Ребенка с различными травмами экстренно госпитализировали в больницу".Пресс-служба МЧС РК

Накануне также четырехлетний ребенок упал в септик и утонул во время прогулки на территории одного из частных детских садов в Атырау.

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