После падения с пятого этажа на первый, ребенка госпитализировали в Кызылорде
Фото: Zakon.kz
11 июля после падения с пятого на первый этаж в городе Кызылорде ребенка госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, инцидент произошел на лестничном пролете в пятиэтажном жилом доме. Мальчик в возрасте четырех лет упал с пятого на первый этаж.
"Ребенка с различными травмами экстренно госпитализировали в больницу".Пресс-служба МЧС РК
Накануне также четырехлетний ребенок упал в септик и утонул во время прогулки на территории одного из частных детских садов в Атырау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript