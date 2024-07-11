После падения с пятого на первый этаж ребенка госпитализировали в Кызылорде

11 июля после падения с пятого на первый этаж в городе Кызылорде ребенка госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, инцидент произошел на лестничном пролете в пятиэтажном жилом доме. Мальчик в возрасте четырех лет упал с пятого на первый этаж.

"Ребенка с различными травмами экстренно госпитализировали в больницу". Пресс-служба МЧС РК

Накануне также четырехлетний ребенок упал в септик и утонул во время прогулки на территории одного из частных детских садов в Атырау.