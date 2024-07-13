Мужчина с мачете ранил пять человек в Швейцарии
По данным Associated Press, среди пострадавших – беременная девушка и ее пожилой отец, мать с трехмесячным ребенком, а также один из соседей, вступившийся за них. Инцидент случился 11 июля 2024 года около 10 часов вечера.
Нападавшего задержали свидетели происшествия. В полиции рассказали, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, а также в квартире у мужчины обнаружили легковоспламеняющуюся жидкость и газ. Из-за этого жителей дома пришлось эвакуировать.
15 мая 2024 года в Швейцарии мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в городе Цофинген в кантоне Ааргау. Он ранил несколько человек, которых пришлось доставлять в медицинские учреждения на специальном вертолете. Для задержания нападавшего пришлось привлекать полицейский спецназ.