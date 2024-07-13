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Мужчина с мачете ранил пять человек в Швейцарии

мужчина с мачете , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:24 Фото: pixabay
На северо-востоке Швейцарии в городе Санкт-Галлен 34-летний мужчина, вооруженный мачете, ранил пятерых соседей, в том числе ребенка и беременную женщину, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press, среди пострадавших – беременная девушка и ее пожилой отец, мать с трехмесячным ребенком, а также один из соседей, вступившийся за них. Инцидент случился 11 июля 2024 года около 10 часов вечера.

Нападавшего задержали свидетели происшествия. В полиции рассказали, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, а также в квартире у мужчины обнаружили легковоспламеняющуюся жидкость и газ. Из-за этого жителей дома пришлось эвакуировать.

15 мая 2024 года в Швейцарии мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в городе Цофинген в кантоне Ааргау. Он ранил несколько человек, которых пришлось доставлять в медицинские учреждения на специальном вертолете. Для задержания нападавшего пришлось привлекать полицейский спецназ.

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