В Баянауле парочка поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься

В МЧС РК сообщили, что спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю молодых туристов - парня и девушку, которые забрели высоко в горы и после заката не смогли уже вернуться, передает Zakon.kz.

"Парень 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю", - говорится в сообщении ведомства.





Полутора часами ранее, спасатели помогли спустится с горы 50-летнему мужчине, который поднялся на гору "Акбет" и не смог самостоятельно спуститься.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.



