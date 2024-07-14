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В Баянауле парочка поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься

В Баянауле парочка поднялись в горы и не смогли самостоятельно спуститься, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 00:53 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю молодых туристов - парня и девушку, которые забрели высоко в горы и после заката не смогли уже вернуться, передает Zakon.kz.

"Парень 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю", - говорится в сообщении ведомства.


Полутора часами ранее, спасатели помогли спустится с горы 50-летнему мужчине, который поднялся на гору "Акбет" и не смог самостоятельно спуститься.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.


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