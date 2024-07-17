"Кызылординская Ронда Роузи" устроила неравный бой и попала в объективы прохожих

17 июля 2024 года в социальных сетях появилось видео драки, которая произошла на центральной площади Кызылорды. На кадрах видно, как девушка напала на другую, за что ей прилетела моментальная карма от прохожего. По данному факту полицейские завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовал Telegram-канал egovpress.

"Кызылординские представители прекрасного пола выясняли отношения, но им неожиданно помешал боевой пацан и все испортил. Даже сидящие на скамейке люди в шоке", – говорится под публикацией.

Любительницу помахать кулаками комментаторы прозвали "Рондой Роузи" и предложили отправить ее в UFC или RUH Fighting:

"Ронда Роузи".

"Моментальная карма".

"В желтом бы поднатаскать и в UFC".

"Даже не знаю, кто хуже: бабы или этот".

"Парень молодец, остановил неравный бой".

"Девушку в желтом нужно отправить в RUH Fighting".

"Будь она супругой Бишимбаева, она бы его ушатала".

"Силушки много? Девать некуда? Отправить родной город убирать, этак на годик! Может поумнеть дама, хотя вряд ли".

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За комментарием мы обратились в областной департамент полиции.

"Полицией Кызылорды пресечены хулиганские действия группы молодых людей. Возбуждено уголовное дело. Все участники установлены и доставлены в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются". Пресс-служба ДП Кызылординской области

12 июля 2024 года стало известно, что чиновники подрались в акимате в Акмолинской области. Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу легкий вред здоровью. Но в суде участники конфликта вину не признали. Каждого оштрафовали на 55 380 тенге.