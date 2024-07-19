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В Шымкенте 6 человек пострадали в результате столкновения двух авто

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 05:15 Фото: Zakon.kz
18 июля в городе Шымкент по ул. Аргынбекова в результате столкновения Toyota Camry и Kia K5 пострадали шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал OTYRAR, среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Всех пассажиров авто доставили в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии. Со слов очевидцев, от летального исхода участников ДТП спасли подушки безопасности.

Также со слов очевидцев изданию стало известно, что водители двигались на встречу друг к другу. Водитель автомобиля Toyota Camry пытался повернуть на перекрестке и в этот момент произошло столкновение с Kia K5, водитель которого двигался прямо. От удара оба автомобиля развернуло и отбросило на обочину.

В этот же день на окраине Алматы столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Toyota Windom. Один человек погиб, еще трое пострадали.

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