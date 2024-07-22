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В Атырау нашли второго утонувшего мальчика в пяти километрах от места гибели

Нашли тело, утонул ребенок, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 12:25 Фото: unsplash
Тело утонувшего подростка 2010 года рождения извлечено из воды спасателями на расстоянии 5 км от места происшествия около 07:50 часов 22 июля 2024 года, передает Zakon.kz.

Ранее, 20 июля в районе микрорайона Кокарна на реке Урал во время купания в необорудованном месте утонули двое подростков-братьев 2010 и 2011 годов рождения.

Тело подростка 2011 года рождения было извлечено спасателями ДЧС в тот же день в 19.30 на глубине 4,5 метра.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, в поисках были задействованы 15 человек личного состава, 5 плавательных средств.

В связи с произошедшим и в целях обеспечения безопасности граждан, в ДЧС сообщили, что купальный сезон на территории Атырауской области в 2024 году не открыт. И призвали всех жителей и гостей области соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания в несанкционированных и необорудованных для этого местах.

9 июля в Атырауской области на глазах у друзей утонул 13-летний мальчик.

А 10 июля еще один ребенок четырех лет утонул, упав в септик, во время прогулки на территории одного из частных детских садов.

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