В Алматы на седьмом этаже загорелась квартира
Фото: Zakon.kz
Ночью 25 июля в Бостандыкском районе города Алматы на седьмом этаже загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, из квартиры спасены два человека, а по лестничному маршу эвакуировали шесть жителей подъезда. Пожар в девятиэтажном доме ликвидировали за 28 минут с момента поступления вызова.
Ранее на рынке "Жибек жолы" в городе Таразе загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров.
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