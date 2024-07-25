Наказали ли костанайца за видео со "стрельбой"

Дело в отношении жителя Костаная, который имитировал выстрелы из пистолета, прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, сообщает Zakon.kz.

24 июля 2024 года сообщалось, что видео свадебного кортежа в Костанае взбудоражило Казнет. Инцидент произошел 19 июля 2024 года. Кортеж двигался по ул. Тауелсиздик, один из пассажиров высунул из окна руку с пистолетом и имитировал стрельбу. На ролик монтажом был наложен звук выстрелов.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 434 (мелкое хулиганство) КоАП РК, в отношении костанайца 2000 г. р. рассмотрено специализированным судом по административным правонарушениям Костаная.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 19 июля в Костанае горожанин, выражая неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок, имитировал выстрелы из пистолета на ходу из окна автомобиля.

"Судом установлено, что резонанс в обществе вызвало смонтированное видео, выложенное в социальные сети, где пассажир А. во время движения автомобиля производит выстрелы из пистолета. Из оригинала видеозаписи следует, что выстрелов А. не производил, на его действия проходящие по улице люди не отреагировали, что не повлекло нарушение общественного порядка. В связи с чем производство по делу в отношении А. прекращено за отсутствием состава административного правонарушения", – рассказали в суде сегодня, 25 июля.

Постановление суда в законную силу не вступило.