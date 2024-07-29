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В Алматинской области спасли 25 детей из оздоровительного лагеря, которые потерялись в горах

В Алматинской области спасено 26 человек, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 03:10 Фото: кадр с видео
В Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски одного взрослого и 25 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда потерявшиеся найдены и доставлены в безопасное место.

В медицинской помощи отдыхающие не нуждаются.


Ранее сообщалось, что 28 июля группа из пяти человек отправилась в горы и заблудилась во время восхождения на Большой Алматинский пик.

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