В Алматинской области спасли 25 детей из оздоровительного лагеря, которые потерялись в горах
Фото: кадр с видео
В Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски одного взрослого и 25 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда потерявшиеся найдены и доставлены в безопасное место.
В медицинской помощи отдыхающие не нуждаются.
Ранее сообщалось, что 28 июля группа из пяти человек отправилась в горы и заблудилась во время восхождения на Большой Алматинский пик.
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