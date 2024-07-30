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Законодательство РК

Экс-главу отдела образования Актау осудили за взятку в четыре миллиона тенге

за взятку осудили экс-главу отдела образования Актау, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 21:28 Фото: astanatv.kz
Пять лет тюрьмы за четыре миллиона тенге взятки получила бывший руководитель отдела образования Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, деньги она взяла от предпринимателя, который обеспечивал учеников школьным питанием. При этом, замешаны в коррупции еще директоры трех школ. Взамен должностные лица подписывали акты оказанных услуг.

Отмечается, что самую крупную сумму получила экс-начальник гороно, а вот стоимость подписи руководителей учебных заведений варьировалась. Самый дешевый автограф обошелся индивидуальному предпринимателю в 800 тыс. тенге, второй – в миллион, а директор третьей школы запросила два миллиона тенге.

Как сообщили в Актауском городском суде, вина всех подозреваемых доказана полностью и даже несмотря на наличие несовершеннолетних детей у двух подсудимых – предпринимателя и одного из директоров школ – они получили сроки с лишением свободы, а также правом пожизненно работать на госслужбе. Самый большой срок получила предприниматель – семь лет лишения свободы. Одному из руководителей учебного заведения вынесли штраф в 40 млн тенге.

"Бывшему руководителю отдела образования Б и троим директорам школы в получении взятки, статья 366, часть вторая УК РК. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами проверок, иными материалами уголовного дела". Начальник пресс-службы Мангистауского областного суда Заманбек Кадырбекулы

Ранее сообщалось, что главу научного центра дерматологии задержали за взятку в Алматы.

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