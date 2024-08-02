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Жительница Семея помогла волонтерам и полицейским найти разыскиваемого подростка

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:30 Фото: polisia.kz
1 августа внимательная семейчанка не осталась равнодушной и сообщила информацию о нахождении разыскиваемого подростка волонтерам, те в свою очередь нашли мальчика и предали родителям и полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Абайской области, поиски 13-летнего Романа, пропавшего в среду, 31 июля продолжались более суток. Подростка, подходящего под описание, увидела на улице прохожая.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:30

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Оказалось, что незадолго до своего исчезновения, подросток нечаянно сломал телефон знакомой. Почувствовав себя виноватым, он решил уйти из дома.

"С мамой мальчика была проведена профилактическая беседа. По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось".Департамент полиции Абайской области

В этот же день в центре Алматы произошла серьезная авария с полицейским автобусом.

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Абайская область Семей 2024 год Волонтеры Подростки Полиция
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