Коробки с алкоголем загорелись в одном из магазинов Шымкента
Фото: pixabay
Картонные коробки со спиртными напитками загорелись утром, 4 августа, в одном из супермаркетов в Аль-Фарабийском районе Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Алкоголь хранился в цокольном этаже здания. Огонь распространился на площади восьми квадратных метров.
"Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранним утром 4 августа вспыхнул крупный пожар в одном из двухэтажных домов в Балхаше. Огонь потушили спустя почти три часа. Жители эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС.
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