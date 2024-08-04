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Коробки с алкоголем загорелись в одном из магазинов Шымкента

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 10:32 Фото: pixabay
Картонные коробки со спиртными напитками загорелись утром, 4 августа, в одном из супермаркетов в Аль-Фарабийском районе Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Алкоголь хранился в цокольном этаже здания. Огонь распространился на площади восьми квадратных метров.

"Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранним утром 4 августа вспыхнул крупный пожар в одном из двухэтажных домов в Балхаше. Огонь потушили спустя почти три часа. Жители эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС.

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