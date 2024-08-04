Коробки с алкоголем загорелись в одном из магазинов Шымкента

Фото: pixabay

Картонные коробки со спиртными напитками загорелись утром, 4 августа, в одном из супермаркетов в Аль-Фарабийском районе Шымкента, сообщает Zakon.kz.

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