Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В МЧС рассказали об автопожарах в стране за минувшие сутки

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 06:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 8 августа стало известно общее число автомобильных пожаров, которые произошли на территории Казахстана за минувшие сутки, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы МЧС Казахстана, за прошедшие сутки на территории страны случилось семь автомобильных пожаров. К примеру, грузовые автомобили горели в городе Талдыкорган и в Акмолинской области.

В Актюбинской области горел прицеп, а в городе Кызылорде – обшивка борта грузовика. Горящие легковые автомобили, как и все предыдущие, потушили в городах Актобе, Семей и в столице.

Днями ранее тушение BMW в городе Сарани спасатели сняли на видео.

Читайте также

украл кольца
"Муж на час" обокрал астанчанку
выпал из окна
Двухлетний ребенок выпал из окна в ВКО
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции
Женщина ударила чужого ребенка во дворе дома в Акмолинской области
Алия Абди
Транспорт МЧС РК 2024 год Пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: