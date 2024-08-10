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Мужчина избил полынью детей в Акмолинской области: в полиции прокомментировали инцидент

Мужчина избил детей в Акмолинской области: полиция прокомментировала нашумевшее видео из соцсетей, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 10:21 Фото: Zakon.kz
Полицейские провели расследование после того, как в сети завирусилось видео с избиением детей. Установлено, что инцидент произошел в Атбасаре Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области разъяснили, что мужчина на видеозаписи является жителем Мангистауской области. 4 августа он вместе с семьей проезжал через Атбасар, где на территории придорожного кафе нанес телесные повреждения своим детям.

"В результате инцидента несовершеннолетние за медицинской помощью не обращались. По словам мужчины, он бил их веткой полыни в воспитательных целях", – прокомментировали в ведомстве.
дети, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 10:21

Фото: скриншот kriminal_kazakhstan

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные мероприятия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее начальник Департамента полиции Акмолинской области высказался об инциденте с избиением его подчиненными жителей Кокшетау.

Сахибам Садырова
Акмолинская область 2024 год
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