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Два человека погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент

Два человека погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
10 августа 2024 года на хромтауской трассе произошла авария, в которой погибли два человека, передает Zakon.kz.

По данным "Диапазон", смертельное ДТП произошло около 6:00 на трассе Самара-Шымкент вблизи Донского Хромтауского района. Столкнулись Lada Largus и Volvo. В результате водитель и пассажир Lada Largus скончались на месте.

"Бригада скорой зафиксировала смерть двух пострадавших по причине травм, несовместимых с жизнью. Трех пациентов с ушибами доставили в больницу Хромтау, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение, двое отказались от осмотра", – рассказали в облздраве.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Смертельное ДТП произошло в Алматы 4 августа на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла. Девушка сбила двоих пешеходов, пытаясь припарковаться.

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