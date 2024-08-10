Два человека погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент

10 августа 2024 года на хромтауской трассе произошла авария, в которой погибли два человека, передает Zakon.kz.

По данным "Диапазон", смертельное ДТП произошло около 6:00 на трассе Самара-Шымкент вблизи Донского Хромтауского района. Столкнулись Lada Largus и Volvo. В результате водитель и пассажир Lada Largus скончались на месте.

"Бригада скорой зафиксировала смерть двух пострадавших по причине травм, несовместимых с жизнью. Трех пациентов с ушибами доставили в больницу Хромтау, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение, двое отказались от осмотра", – рассказали в облздраве.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Смертельное ДТП произошло в Алматы 4 августа на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла. Девушка сбила двоих пешеходов, пытаясь припарковаться.