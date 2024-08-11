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50 млн за капремонт дороги: в Антикоре рассказали о мошенниках, связанных с коррупцией

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 09:06 Фото: Zakon.kz
За шесть месяцев 2024 года в производстве Антикоррупционной службы находилось 159 уголовных дел по фактам мошенничества, сопряженного с коррупцией. Осуждено 46 лиц, сообщает Zakon.kz.

В основном преступники занимались подстрекательством граждан к даче взяток должностным лицам, а также предлагали различные услуги за вознаграждения.

"В ЗКО изобличили казахстанца, занимавшегося вымогательством денег у предпринимателя за мнимое разрешение вопроса с госорганами. Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки сотрудникам акимата области. Он предлагал заплатить 50 млн тенге за перечисление аванса в 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги региона. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – рассказали в пресс-службе Антикора.

В 2024 году тюремные сроки получили два жителя Алматы. Представляясь помощниками высокопоставленных лиц и сотрудниками правоохранительных органов, они предложили казахстанцу содействие в принятии положительного решения по уголовному делу. Свою помощь алматинцы оценили в 45 тыс. долларов США.

"Эти же граждане завладели деньгами еще одного потерпевшего, который заплатил им 265 тыс. долларов США якобы за оказание содействия в таможенной очистке товаров из ОАЭ. Оба получили по 12 и 10 лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе Антикора.

В Астане сотрудники ведомства вычислили жителя столицы, которого подозревают в совершении мошенничества и подстрекательстве к даче взятки в сумме 250 тыс. долларов США должностным лицам государственных органов за получение контракта на добычу полезных ископаемых.

С санкции суда он заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Антикоре рассказали о проблемах в системе образования. Проведенный анализ вскрыл схему хищения бюджетных средств из фонда оплаты труда педагогов, а также установил системные коррупционные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств.

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