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Пожилая пара из Карагандинской области против суммы компенсации за ошибку врачей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 06:00 Фото: Zakon.kz
Пенсионеры из города Шахтинска Карагандинской области категорически не согласны с суммой компенсации за ошибку врачей. Они обратились за помощью к мажилисменам, сообщает Zakon.kz.

Проживший 12 лет с оставленным во время операции хирургическим зажимом в желудке Бектур Токмаганбетов рассчитывал на полноценную денежную компенсацию. По данным PatriotNEWS, в областном управлении здравоохранения беспомощно развели руками: прошло слишком много времени и неизвестно кого наказывать. Со слов чиновников, сейчас уже невозможно узнать, кто был его хирургом и ассистентом в момент операции. Кроме того, не были проведены ни служебное расследование, ни уголовное дело.

В суде аксакал требовал от Управления здравоохранения по три млн тенге за каждый год болезненных мучений. Но суд оценил ношение в себе металлического предмета в 160 тыс. тенге за каждый год.

"Врачебная ошибка отняла у моего мужа 12 лет здоровой жизни. Как вы думаете, уважаемые депутаты, это справедливая сумма? Мы покупали дорогие лекарства, проходили многочисленные обследования. Уважаемые депутаты Мажилиса, просим поднять нашу проблему на уровне правительства, – обратилась супруга Бектура Токмаганбетова в своем видеообращении к депутатам Мажилиса Парламента.

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