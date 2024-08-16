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В Алматы водитель столкнулся на дороге с несовершеннолетним без водительских прав

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 06:40 Фото: Zakon.kz
Утром 16 августа 2024 года в Алматы произошло столкновение двух машин. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Сумбиле и Диханкол. За рулем одного из автомобилей находился несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, утром по улице Сумбиле в северном направлении направлялся автомобиль Lexus RX 300.

Выезжая на перекресток с улицы Диханкол, на восток ехал автомобиль такси Kia Cerato.


Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 06:40

Фото: Zakon.kz

Так как ДТП произошло ранним утром, вероятно, водитель последней машины уснул, либо проигнорировал знак "Уступи дорогу".

В результате оба автомобиля столкнулись на перекрестке. Водитель Lexus пытался уйти от столкновения, но тщетно. Машина Kia Cerato вылетела за пределы дороги, едва не столкнувшись с забором частного дома.

Параллельно с этим, Lexus развернуло и он остался стоять на тротуаре.


Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 06:40

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель автомобиля Kia. Его госпитализировали. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Также в данный момент известно, что за рулем Lexus RX 300 находился несовершеннолетний парень 2006 года рождения. В силу возраста у него отсутствовали водительские права.


Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 06:40

Фото: Zakon.kz

Ранее в ночь на 16 августа 2024 года в Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Ясауи-Трудовая. Здесь столкнулись два автомобиля Hyundai Elantra и Lexus RX 300. В эпицентре происшествия в очередной раз оказался придорожный киоск тандырной самсы.

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