Еще одному мужчине потребовалась помощь в горах Алматы
Фото: Zakon.kz
Утром 17 августа в горах села Карагайлы Карасайского района 24-летний мужчина на мотоцикле выехал в горы, где и сломался его транспорт, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, после безрезультатных попыток починить его, мужчина решил спуститься вниз пешком.
"Так как было уже темно и сложно спуститься, мужчина вызвал на помощь спасателей. Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшегося и благополучно спустила вниз. В медицинской помощи мужчина не нуждался", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что туристы заблудились в Большом Алматинском ущелье.
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