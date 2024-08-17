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Еще одному мужчине потребовалась помощь в горах Алматы

мужчине потребовалась помощь в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 00:10 Фото: Zakon.kz
Утром 17 августа в горах села Карагайлы Карасайского района 24-летний мужчина на мотоцикле выехал в горы, где и сломался его транспорт, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после безрезультатных попыток починить его, мужчина решил спуститься вниз пешком.

"Так как было уже темно и сложно спуститься, мужчина вызвал на помощь спасателей. Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшегося и благополучно спустила вниз. В медицинской помощи мужчина не нуждался", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристы заблудились в Большом Алматинском ущелье.

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