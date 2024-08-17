Еще одному мужчине потребовалась помощь в горах Алматы

Фото: Zakon.kz

Утром 17 августа в горах села Карагайлы Карасайского района 24-летний мужчина на мотоцикле выехал в горы, где и сломался его транспорт, сообщает Zakon.kz.

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