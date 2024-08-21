Туриста со сломанными ногой и рукой спасли в горах близ Алматы

Фото: Zakon.kz

Спасатели спустили с высоты 3400 метров туриста, который сломал ногу и руку во время подъема на пик Башута Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.

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