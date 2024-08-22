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Из-за цвета воды жители Жезказгана перестали полноценно купаться в своих квартирах

Жезказган, виды города Жезказгана , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 06:00 Фото: akorda.kz
Качество и коричневый цвет воды в городе Жезказган не позволяют горожанам нормально принимать водные процедуры. Более того, горожане опасаются за свое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан – это проблема не одного дня, она длится годами. От цвета воды страдает не только сантехника в их квартирах, но и они сами. Жители Жезказгана убеждены, что вода в их квартирах напрямую наносит вред здоровью.

Во-первых, страдают дети, которых мамы не решаются купать в такой воде. Кроме того, у горожан возникают опасения по поводу риска возникновения у них кожных болезней. Первые признаки – это зуд на руках, который уже сигнализирует о дерматологических или инфекционных заболеваниях. О своих проблемах они рассказали корреспонденту первого канала "Евразия".

А в Костанайской области многоэтажки затопило канализационными водами.

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