Из-за цвета воды жители Жезказгана перестали полноценно купаться в своих квартирах

Качество и коричневый цвет воды в городе Жезказган не позволяют горожанам нормально принимать водные процедуры. Более того, горожане опасаются за свое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан – это проблема не одного дня, она длится годами. От цвета воды страдает не только сантехника в их квартирах, но и они сами. Жители Жезказгана убеждены, что вода в их квартирах напрямую наносит вред здоровью.

Во-первых, страдают дети, которых мамы не решаются купать в такой воде. Кроме того, у горожан возникают опасения по поводу риска возникновения у них кожных болезней. Первые признаки – это зуд на руках, который уже сигнализирует о дерматологических или инфекционных заболеваниях. О своих проблемах они рассказали корреспонденту первого канала "Евразия".

А в Костанайской области многоэтажки затопило канализационными водами.