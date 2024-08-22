В Кокшетау мужчину оштрафовали за статус в соцсетях

В городе Кокшетау полиция установила, что местный житель распространяет материалы религиозного характера в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что мужчина опубликовал в Telegram-статус информацию религиозного содержания, которая в соответствии с законодательством Казахстана может распространяться лишь в определенных местах. Факт нарушения подтвердила проведенная религиоведческая экспертиза. Со слов мужчины, он не имел умысла пропаганды, а материалы выставил для напоминания себе.

"В отношении нарушителя собран материал по ст. 490 КоАП РК и направлен в суд. Решением суда 36-летний мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 129 220 тенге". ДП Акмолинской области

Полицейские просят население быть бдительными и не нарушать законодательство. Распространение религиозной литературы, материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения допускается только в установленных местах. В их числе:

территории культовых зданий;

религиозно-духовные учебные заведения – медресе, семинарии;

специальные стационарные помещения, утвержденные местными исполнительными органами.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Сената ответил на вопрос о том, могут ли имамам в Казахстане запретить вести социальные сети.