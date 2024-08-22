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Законодательство РК

В Кокшетау мужчину оштрафовали за статус в соцсетях

Жителя Кокшетау оштрафовали за статус в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 22:24 Фото: pixabay
В городе Кокшетау полиция установила, что местный житель распространяет материалы религиозного характера в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что мужчина опубликовал в Telegram-статус информацию религиозного содержания, которая в соответствии с законодательством Казахстана может распространяться лишь в определенных местах. Факт нарушения подтвердила проведенная религиоведческая экспертиза. Со слов мужчины, он не имел умысла пропаганды, а материалы выставил для напоминания себе.

"В отношении нарушителя собран материал по ст. 490 КоАП РК и направлен в суд. Решением суда 36-летний мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 129 220 тенге".ДП Акмолинской области

Полицейские просят население быть бдительными и не нарушать законодательство. Распространение религиозной литературы, материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения допускается только в установленных местах. В их числе:

  • территории культовых зданий;
  • религиозно-духовные учебные заведения – медресе, семинарии;
  • специальные стационарные помещения, утвержденные местными исполнительными органами.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Сената ответил на вопрос о том, могут ли имамам в Казахстане запретить вести социальные сети.

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