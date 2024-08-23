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Мужчин на сапбордах унесло на восемь километров от берега озера Каспий

сапборд, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 01:31 Фото: Freepik
Помощь спасателей понадобилась двум мужчинам, которые решили покататься в темное время суток на сапбордах по озеру Каспий в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что мужчин 29 и 30 лет унесло на восемь километров от берега и самостоятельно вернуться на землю у них не получилось из-за сильного ветра.

"Очевидцы увидев, что мужчинам нужна помощь, обратились к спасателям. Отдыхающих доставили на берег. Их состояние было стабильным, в медицинской помощи они не нуждались", – сообщили в МЧС.


В ведомстве напомнили казахстанцам, что купаться и плавать в водоемах при ветренной погоде – опасно. Кроме того, при управлении сапбордом нужно надевать спасательный жилет.

5 августа 2024 года на озере Алаколь спасатели обнаружили мужчину, которого унесло далеко от берега, когда он плавал на спасательном круге.

Андрей Дюсупов
МЧС РК Мангистауская область 2024 год Озера
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