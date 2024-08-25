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Сотрудники ДЧС Астаны показали, как спасали голубя, который запутался в ветках

голубь, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 17:03 Фото: МЧС РК
В Астане сотрудники ДЧС спасли голубя, который запутался в ветках дерева, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 25 августа в Байконурском районе по улице Бараева. Спасатель Мейиржан Есенбеков, используя лестницу, аккуратно снял птицу.

"Для столичных спасателей нет ничего невозможного", – отметили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, помимо людей, сотрудники министерства часто спасают и животных. Например, 24 августа в Риддере им пришлось вызволять собаку, которая угодила в капкан. За помощью в службу 112 обратилась хозяйка пса.

В Усть-Каменогорске 4 июля из канализационного колодца доставали котенка, который был настолько маленьким, что уместился на ладони спасателя.

21 июля в Абайском районе Шымкента из ямы сотрудники ДЧС вытаскивали корову. Извлечь ее удалось не сразу, пришлось обвязать животное веревками.

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