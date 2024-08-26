Из-за расплавленного газопровода приостановили подачу газа в ЮКО

Подачу природного газа временно приостановили в некоторых населенных пунктах Южно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В результате горения сухостоя вечером 25 августа в микрорайоне Ынтымак-2 города Шымкента расплавился подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления. Поэтому для локализации чрезвычайного происшествия аварийная бригада АО "QazaqGaz Aimaq" перекрыла задвижки в двух газовых колодцах. Об этом передает местное издание OTYRAR.

Временно от системы газоснабжения отключены 820 домов частного сектора в поселках: Көкбулақ, Тәуелсіздікке 20 жыл, Алтын төбе, Ақбулақ, Жаңа Тұрлан. Помимо них временно без газа остаются три промышленных предприятия.

"В данный момент идут работы по восстановлению поврежденного участка. Пусковые работы будут начаты в дневное время 26 августа", – говорится в сообщении.

А 23 августа горящие покрышки привели к разрыву газопровода близ города Актау.