В Косшы едва не сгорел частный дом: огонь перекинулся с горящего гаража

Ночью 26 августа огонь с гаража распространился на кровлю частного дома, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, общая площадь пожара составила 100 кв. м. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Накануне склады с десятками тонн сена вновь горели в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.