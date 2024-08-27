В Ауэзовском районе Алматы горело кафе
Фото: Zakon.kz
Утром 27 августа огнеборцы ДЧС Алматы тушили загорание кровли отельностоящего кафе по ул.Фурката в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, информация о пострадавших не поступала.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Обстоятельства инцидента уточняются.
К данному часу силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина происшествия устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Алматинских горах спасатели помогли пострадавшему подростку.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript