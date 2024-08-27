В Ауэзовском районе Алматы горит кафе
Фото: Zakon.kz
27 августа, в текущий момент, огнеборцы ДЧС Алматы тушат загорание кровли отельностоящего кафе по ул.Фурката в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, информация о пострадавших не поступала.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что в Алматинских горах спасатели помогли пострадавшему подростку.
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