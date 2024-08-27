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В Ауэзовском районе Алматы горит кафе

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная техника , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 06:19 Фото: Zakon.kz
27 августа, в текущий момент, огнеборцы ДЧС Алматы тушат загорание кровли отельностоящего кафе по ул.Фурката в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, информация о пострадавших не поступала.

Пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 06:19

Фото: пресс-служба МЧС РК

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алматинских горах спасатели помогли пострадавшему подростку.

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