Автомобиль загорелся на пункте взимания оплаты возле Астаны

27 августа на трассе Темиртау – Астана возле терминала пункта взимания оплаты у поселка Жибек-Жолы резко загорелся автомобиль марки ГАЗель, сообщает Zakon.kz.

Как передает АО "НК "КазАвтоЖол" в своем Telegram-канале, заметив дым и первые признаки огня, сотрудники пункта взимания платы оперативно среагировали и бросились на помощь. К счастью, пострадавших нет. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки.

"Этот инцидент подчеркивает важность внимательного отношения к техническому состоянию автомобиля. Неисправности могут привести к трагическим последствиям, особенно на дороге", – говорится в сообщении.

20 августа в компании "КазАвтоЖол" объявили об открытии движения на участке от поселка Акбастау до поселка Аксу трассы Караганда – Балхаш.