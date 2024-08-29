За "вальс" на дороге наказали двух водителей в Костанае
Фото: Instagram/go_kostanay
В Костанае нашли двух любителей "танцевать" на дороге, которые одновременно нарушили ПДД. За нарушение требований дорожного знака их оштрафовали. Об этом 29 августа 2024 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Ранее в социальных сетях завирусилось видео под названием "Красиво? Прям вальс". На нем видно, как два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно совершают разворот на пересечении ул. Алтынсарина и пр. Аль-Фараби. Именно здесь установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен".
Полицейские установили личности обоих водителей.
"За игнорирование требований дорожного знака они привлечены к административной ответственности. Каждому назначен штраф по 11 тыс. тенге".Пресс-служба ДП Костанайской области
Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.
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