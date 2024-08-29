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За "вальс" на дороге наказали двух водителей в Костанае

За &quot;вальс&quot; на дороге наказали двух водителей в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:50 Фото: Instagram/go_kostanay
В Костанае нашли двух любителей "танцевать" на дороге, которые одновременно нарушили ПДД. За нарушение требований дорожного знака их оштрафовали. Об этом 29 августа 2024 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео под названием "Красиво? Прям вальс". На нем видно, как два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно совершают разворот на пересечении ул. Алтынсарина и пр. Аль-Фараби. Именно здесь установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен".

Полицейские установили личности обоих водителей.

"За игнорирование требований дорожного знака они привлечены к административной ответственности. Каждому назначен штраф по 11 тыс. тенге".Пресс-служба ДП Костанайской области

Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

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